Девушка зависла в воздухе и заставила зрителей поверить в призраков

Девушка, качавшаяся на веревочных качелях, прыгнула в воду и при падении как будто нарушила законы физики. На вирусное видео, на котором появилась эта оптическая иллюзия, обратило внимание издание Mirror.

Героиня ролика держится за качель, но затем во время прыжка, пролетая над водой, падает. В момент падения она как будто замирает в воздухе, а затем вдруг меняет направление. В комментариях к видео многие зрители признались, что не понимают, как девушке удалось зависнуть в воздухе. Один из пользователей предположил, что произошедшее заставляет поверить в призраков, которые могли поймать и задержать ее.

Однако в материале отмечается, что на самом деле девушка запуталась во второй, более тонкой веревке, которая обычно используется для того, чтобы вернуть качель на место после прыжка. «Она просто застряла в веревке», — резюмировал один из пользователей в комментариях.

Ранее в сети опубликовали фотографию «летающей урны»: оптическая иллюзия возникла из-за того, что на дороге прямо перед баком было мокрое пятно. Оно было похоже на тень, из-за чего казалось, что урна не стоит на месте, а левитирует.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!