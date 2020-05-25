Мужчина перевернул ладонь необычным образом и вдохновил последователей

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Мужчина нашел способ перевернуть кисть руки из положения ладонью вверх в положение ладонью вниз, не задействуя при этом запястье. Ролик, в котором он продемонстрировал, как это делать, опубликовал пользователь Reddit с ником CheqTheHelper.

«Если ты сможешь перевернуть кисть руки, не двигая при этом запястьем, ты продолжишь играть. Если нет, я буду смотреть Netflix», — сказала девушка на видео. В ответ на это мужчина немного подумал и смог выполнить ее условия: для этого он сделал несколько движений рукой, несколько раз согнув ее в локте. Недовольная девушка назвала его «сукиным сыном».

В комментариях многие обратили внимание на то, что она неверно поставила задачу: по мнению этих пользователей, «повернуть запястье» невозможно в любом случае. Некоторых удивили возможности мужчины перевернуть ладонь необычным образом. Они стали его последователями — принялись повторять те же движения, вдохновившись роликом. Один из юзеров заметил, что у этих действий есть научное название — парадокс Кодмана (несмотря на то, что вращение руки будто и не производилось, кисть будет развернута ладонью наружу).

Ранее в мае сообщалось, что пользователи Facebook, которые стали замечать в очертаниях различных предметов человеческие лица и лица инопланетян, начали делиться подобными находками в специальной группе. Такая разновидность визуальных иллюзий, когда в качестве основы выступают детали реального объекта, называется парейдолия.

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