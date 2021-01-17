Садальский рассказал о «мешавших Грачевскому жить и работать»

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поделился впечатлениями от прошедшей в Москве церемонии прощания с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским. Об этом он написал в своем Instagram.

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«Замечательно вел церемонию Володя Долинский, который сказал самое важное — что теперь говорить, каким Боря был, и как все любили его и его "Ералаш", если ему не давали денег снимать этот самый "Ералаш". Проще говоря, не давали жить и работать», — написал актер.

Ранее Садальский рассказал о последних днях Грачевского. По его словам, тот был весел и смеялся над своей болезнью. Также режиссер прислал актеру несколько фотографий, на которых он запечатлен в маске.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Уточняется, что он скончался не выходя из медикаментозной комы. Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».