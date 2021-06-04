Россиян задумали избавить от комиссий за оплату услуг ЖКХ

В Центробанке поддерживают инициативу об отмене комиссий для граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). При этом нужно определить, кто возьмет на себя эти затраты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского экономического форума, передает РИА Новости.

Как отметила Набиуллина, соответствующий законопроект уже обсуждается. «Мы, кстати, поддерживали, чтобы по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты, но тогда кто-то должен платить», — подчеркнула она. По мнению главы ЦБ, «ресурсные организации могут заключать договор с банками и платить, вместо того, чтобы заключать тысячи договоров». Набиуллина также указала, что в настоящее время быстро развиваются платежные сервисы. «Но не бывает так, что мы провозглашаем что-то бесплатно и не понимаем источник покрытия, это надо честно себе сказать», — заключила она.

Изначально избавить россиян от переплат за услуги ЖКХ задумали в Госдуме. Идею о запрете комиссий в 2020 году оценил и президент России Владимир Путин, поручив рассмотреть возможность реализации этой инициативы. В настоящее время сборы составляют от 0,5 до двух процентов независимо от того, каким именно образом совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru