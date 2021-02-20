Анна Калашникова раскрыла траты на услуги ЖКХ

Российская модель и актриса Анна Калашникова тратит на оплату жилищных коммунальных услуг от 70 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц — в зависимости от времени года. Об этом звезда рассказала в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

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Женщина сообщила, что у нее в собственности несколько квартир. «В одной делами заведует частная компания, — пояснила Калашникова. — Она присылает все счета. Там хозяевам жилплощади не нужно ничего считать, никаких счетчиков нет. Они все сами высчитывают». Во второй квартире актриса сама снимает показания счетчиков, причем периодически, по ее словам, забывает сделать это вовремя.

Калашникова посетовала, что «коммуналка» достаточно дорогая. «Все вместе за все квартиры в зависимости от времени года выходит от 70 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц», — раскрыла она сумму расходов.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг почти 70 тысяч рублей в месяц, из которых около 20 тысяч — это плата за электроэнергию. Продюсер отметил, что он и его супруга певица Валерия живут в одной и той же московской квартире на протяжении 18 лет.

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