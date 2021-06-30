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Путин назвал число умерших от COVID-19 депутатов Госдумы

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Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал число умерших от COVID-19 депутатов Госдумы во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

«Примерно 25 процентов состава Госдумы переболели сами... Четверо ушли из жизни. Люди приходили и исполняли свой долг», — заявил российский лидер.

Глава государства также высоко оценил работу действующего парламента и отметил, что Россия прошла острый участок пандемии коронавируса «с потерями, но гораздо мягче, чем в других странах».

Ранее Путин напомнил, что пандемия сама по себе не закончится, а потому особенно важно прививаться. Сам президент сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

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