Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о несбывшейся мечте во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

Житель Брянской области поинтересовался у российского лидера, какие его мечты «уже не могут быть исполнены».

«Мне кажется, что каждый человек... Каждый буквально. И я, и вы, и прекрасные дамы молодые, которые рядом сидят, все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой. Надеюсь, и у вас тоже она есть, и у меня», — ответил Владимир Путин.

Он выразил уверенность в том, что не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать, и напомнил, что всегда нужно настраиваться на позитивный лад и верить в лучшее.

«Есть ведь такое поверье: надо думать о хорошем и тогда это хорошее материализуется», — подытожил Путин.

В ходе прямой линии президент России ранее сообщил о создании системы реабилитации для переболевших коронавирусом и высказался против обязательной вакцинации.