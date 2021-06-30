Путин описал последствия глобального потепления для России

Президент России Владимир Путин описал последствия глобального потепления для страны. Об этом он сказал во время прямой линии, трансляция ведется на YouTube Первого канала.

По словам главы государства, на территории России изменения климата происходят даже быстрее, чем во всем остальном мире. «Правда, не только у нас, а вот на этой широте», — уточнил он и привел в пример скандинавские страны. Говоря о последствиях, президент напомнил, что большая часть территории России находится в северных широтах и в условиях вечной мерзлоты. Если промерзшая земля начнет таять, то это, указал Путин, приведет к серьезным экономическим последствиям. Кроме того, может произойти опустынивание территорий, в том числе тех, где сосредоточено сельхозпроизводство.

«Мы выполняем все обязательства, которые взяли на себя в рамках Парижского соглашения», — прокомментировал глава государства. Он добавил, что правительство разработало планы реагирования в случае дальнейшего изменения климата по наиболее чувствительным отраслям, включая строительство и дорожное строительство.

Ранее в июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин призвал переиграть Европу в вопросе спасения климата. «Следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов должен быть ниже, чем в Европе», — отметил он. Путин поручил правительству до 1 октября разработать план по сокращению выбросов и призвал реализовывать климатические проекты.