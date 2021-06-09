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Загрязнение воздуха на планете достигло абсолютного рекорда

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Фото: Radu Sigheti / Reuters

Содержание углекислого газа в воздухе достигло абсолютного рекорда за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Центра океанологических и землеустроительных исследований в Сан-Диего. Остановка производства в пандемию не привела к снижению уровня загрязнения атмосферы планеты, сообщает CNN.

Ученые обнародовали результаты с датчиков на метеостанции NOAA на Гавайях. В мае приборы зафиксировали, что в миллионе частиц воздуха 419 представлены углекислым газом. Содержание CO2 оказалось на высочайшем уровне с 1958 года, когда подобные замеры произвели впервые.

Углерода в воздухе в 2021 году примерно столько же, как четыре миллиона лет назад, когда глобальная температура была больше на 13,9 градуса по Цельсию, а уровень воды в Мировом океане выше на 24 метра. Эксперты сходятся во мнении, что текущее содержание углекислого газа в атмосфере стало самым большим в современной истории.

Улучшить качество воздуха не удалось даже в период ограничений для промышленных предприятий и снижения трафика на дорогах из-за коронавируса. Снизить загрязнение воздуха во время пандемии помешали и лесные пожары, высказался ученый из отдела мониторинга NOAA Питер Танс (Pieter Tans). «Мы год за годом добавляем в атмосферу по 40 миллиардов тонн углекислого газа, который, в частности, образуется при сжигании ископаемого топлива», — пишет в отчете Танс.

Исследователи подчеркивают, ключевыми мероприятиями по борьбе с глобальным потеплением должны стать экологические программы по замене традиционного топлива альтернативными источниками энергии и контроль вырубки лесов.
В решении глобальных проблем с климатом заинтересован весь мир. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня поставил правительству и бизнесу цель перегнать Европу по объему образования парникового газа в следующие 30 лет. Глава государства указал на важность решения вопросов с улавливанием, хранением и использованием CO2 от различных источников.

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