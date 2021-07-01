Россияне массово начали искать билеты в недавно открывшуюся для туристов страну

Россияне массово начали искать билеты в Таиланд, который открылся для вакцинированных туристов с 1 июля. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Спрос на путевки в страну вырос на 35 процентов после недавней новости об открытии острова Пхукет. «На фоне открытия Пхукета клиенты сервиса стали больше интересоваться авиабилетами в Таиланд. Искать варианты перелета утром 1 июля стали на 35 процентов активнее, чем днем ранее», — рассказали специалисты.

При этом, несмотря на популярность направления среди отечественных туристов до пандемии, говорить о том, что Таиланд снова будет пользоваться большим спросом, пока рано. В компании отметили, что в июле в стране продолжается сезон дождей, а также добавили, что для туристов из России на данный момент есть более бюджетное и доступное направление — Турция.

Ранее в июле стало известно, что власти открыли остров Пхукет с 1 июля для иностранных туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19. Отмечается, что теперь приехавшим сюда иностранцам не придется проходить карантин и они смогут свободно перемещаться по территории острова.