Еще одна популярная пляжная страна откроется для российских туристов

Власти Вьетнама планируют открыть границы для российских туристов в начале осени 2021 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что первой принимать путешественников будет провинция Кьензянг, расположенная на острове Фукуок. Власти региона заявили о готовности начать вакцинацию местных жителей в июле — таким образом желающие смогут посетить курорт в сентябре или октябре.

Одним из главных требований для въезда во Вьетнам станет полная вакцинация. Предполагается, что в рамках снижения коронавирусных рисков передвижение по острову для туристов будет ограничено, отдыхающие будут заселяться на уединенные курорты.

Отмечается, что сейчас въехать во Вьетнам можно отдельным категориям российских граждан — по прибытии им предстоит обязательное прохождение 21-дневного карантина.

Ранее, в мае, россиянам дали советы по планированию отдыха в этом году. Эксперты напомнили, что большинство стран остаются закрытыми не только со стороны России, также другие страны не принимают иностранных туристов, в особенности те, где бушует пандемия коронавируса.