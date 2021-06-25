Россиянам напомнили об открытых для поездок зарубежных направлениях

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе напомнила об открытых для россиян зарубежных странах. Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт отметила, что с 28 июня Россия возобновляет авиасообщение по нескольким направлениям. «Увеличился объем перевозок в Грецию, открылись греческие острова, и это просто ура, потому что спрос отложенный, большое количество туристов с 2020 года ждали Грецию», — сказала она.

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Ломидзе уточнила, что к концу июня откроются регулярные рейсы в Болгарию и на Кипр, и напомнила, что все перевозки до этого были грузо-пассажирские, то есть не предназначенные для туристов. Также Ломидзе рассказала, что для поездок станут доступны США, Северная Македония, Иордания, однако они являются менее востребованными с точки зрения спроса.

Кроме того, известно об увеличении объема перевозок в Хорватию, Мексику и на Кубу. «Условно открыта Шри-Ланка, но там волна за волной и спроса почти нет», — подытожила специалист.

Ранее в июне Ломидзе рассказала об оптимальной стоимости путевки в Крым. Так, среднебюджетный вариант поездки в Крым с размещением в отеле, трансфером и экскурсией обойдется туристам в 50 тысяч рублей.