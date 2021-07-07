Ростуризм попросил смягчить ограничения для туристов в Краснодарском крае

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила смягчить ограничения на курортах Краснодарского края — она заявила о необходимости принимать туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Догузовой, в настоящий момент продолжаются массовые отмены туров на Кубань, запланированных на август. В связи с этим она предложила губернатору края ослабить требования для путешественников, разрешив им заселяться в отели и гостиницы при предъявлении отрицательного теста на коронавирус.

«Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска — сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса», — подчеркнула спикер.

Ранее в июне стало известно, что с 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных туристов. Исключение будет сделано только для тех путешественников, у которых есть медицинские противопоказания к прививке.