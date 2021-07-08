Путин отменил указ о приостановке полетов в Египет

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ президента от 8 июля 2021 года отменяет действие документа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018 — согласно которому допускались только регулярное авиасообщение с Египтом.

Фактически запрет на полеты российских авиакомпаний в Египет действовал с 6 ноября. Тогда Минтранс России направил Росавиации соответствующее указание, которое вступило в силу с момента его получения.

Самолет Airbus A321-231 российской авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) разбился на Синайском полуострове 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека (в основном россияне), все они погибли. Причины катастрофы до сих пор не установлены, при этом выдвигаются разные версии случившегося. В их числе — взрыв в двигателе, заложенная на борту бомба, а также атака запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».