Россияне назвали места для идеального отпуска

Жители России назвали места для идеального отпуска. Данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir приводит РИА Новости.

Так, 33,6 процента респондентов отметили, что идеальный отпуск — это пляжный отдых на отечественных курортах. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8 процента опрошенных.

При этом 26,6 процента россиян назвали идеальным отдыхом отпуск на курортах за пределами страны, но посетить их текущем летом надеются лишь 4,7 процента респондентов.

Около 13,6 процента опрошенных считают лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, и 11,5 процента из них заявили о намерении совершить такое путешествие. Предпочтение зарубежному экскурсионному туризму отдали 6,7 процента участников опроса, но только 0,6 процента россиян рассчитывают совершить такую поездку нынешним летом.

Примерно 14 процентов респондентов видят свой лучший отпуск дома или на даче, а в действительности отдыхать подобным образом планируют значительно больше россиян — 40,4 процента.

Ранее сообщалось, что большинство россиян решили поменять свои планы на отпуск из-за ужесточения ковидных ограничений в разных регионах страны. Так, 11 процентов заявили о том, что поменяют место отпуска на тот регион, в котором еще не ввели ковидные ограничения, 12 процентов россиян предпочли заграничные курорты отечественным, так как все равно придется сдавать ПЦР-тест или делать прививку. Еще 14 процентов респондентов решили и вовсе отказаться от любых поездок и остаться дома.

