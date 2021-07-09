Россияне решили поменять планы на отпуск из-за ковидных ограничений

Большинство россиян решили поменять свои планы на отпуск из-за ужесточения ковидных ограничений в разных регионах страны. О влиянии пандемии на отдых туристов стало известно из результатов опроса онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным, около трети опрошенных (37 процентов) решили поменять свои планы на летний отдых. Так, 11 процентов заявили о том, что поменяют место отпуска на тот регион, в котором еще не ввели ковидные ограничения, 12 процентов россиян предпочли заграничные курорты отечественным, так как все равно придется сдавать ПЦР-тест или делать прививку. Еще 14 процентов респондентов решили и вовсе отказаться от любых поездок и остаться дома.

Тем не менее примерно та же часть участников опроса (34 процента) готова смириться с ограничениями и не планирует менять свои планы. 11 процентов туристов будут сдавать ПЦР-тест ради поездки на отдых, 12 процентов — пройдут или уже прошли вакцинацию, чтобы отправиться в путешествие.

Остальные 29 процентов респондентов сообщили, что и вовсе не собирались ехать в отпуск.

Ранее в июле эксперты рассказали о трех направлениях для отдыха внутри страны без ограничений. Так, Татарстан был назван самым лояльным регионом по отношению к отечественным туристам — для въезда в республику не нужны справки и ПЦР-тест, а музеи и достопримечательности региона можно посетить в обычном режиме.