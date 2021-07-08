Россияне составили антирейтинг городов для отдыха внутри страны

Россияне составили антирейтинг городов внутри страны, отдых в которых их разочаровал больше всего. Своим мнением российские путешественники поделились с порталом E1.

Так, туристы признали Анапу худшим городом для отпуска. По словам источников, в конце мая постояльцы жаловались на высокие цены на проживание и питание в отелях, а в июне путешественники остались недовольны грязным морем и несоблюдением санитарных мер. «В Анапе деньги делают на всем. Людей — по десять человек на один квадратный метр. Все друг на друге. Нет ограничений никаких, все ходят без масок, везде всех обслуживают», — пожаловалась туристка Анна Есина.

Также в список нелюбимых для отпуска городов вошел Адлер. Как рассказала одна из туристок, стоимость одной ночи в квартире в центре Адлера для семьи из четырех человек составила шесть тысяч рублей за сутки. «Возмущали платные туалеты повсеместно, бесплатных гораздо меньше. Туристов очень много, пляжи заполнены», — рассказала девушка.

Путешественница Алена Руденкина, отдохнувшая в Новосибирске, отметила, что впечатлилась местной природой и назвала ее красивой, однако осталась недовольна архитектурой города и сервисом в сфере гостиничных услуг. «В Новосибирск катались на выходные. Хамят хлеще москвичей. Есть там пара красивых скверов, конечно, и их главный проспект, на котором относительно старинные здания стоят», — резюмировала девушка.

Ранее стало известно о «крайнем недовольстве» россиян сервисом в Сочи. Так, по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, после введенных ограничений в Краснодарском крае качество сервиса на курортах снизилось, а продажи путевок по этому направлению замедлились.

