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Россиянам рассказали об оптимальной стоимости туров на «египетские Мальдивы»

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Фото: Getty

Россиянам рассказали об оптимальной стоимости туров на курорты Египта. О ценах на путевки на популярное среди отечественных туристов направлении сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, эксперты пояснили, что египетские курорты Эль-Аламейн и Мерса-Матрух называют «египетскими Мальдивами» за их песчаные пляжи и бирюзовое море, и уточнили, что спрос среди российских туристов на эти направления возрастет в ближайшее время благодаря наличию отелей с системой «все включено».

Отмечается, что стоимость ночи в двухместном номере в семейном отеле Эль-Аламейна, рядом с которым расположен порт с яхтами местных жителей, варьируется от 310 долларов (23 тысячи рублей) за обычный номер с завтраками до 380 долларов (28 тысяч рублей) за самый дорогой номер с видом на море.

Кроме того, по словам специалистов, за улучшенный номер с завтраками в самом дорогостоящем отеле побережья, где отдыхают восточные шейхи, путешественникам придется заплатить около 1100 долларов (81,6 тысячи рублей) в сутки. При этом лучший номер гостиницы обойдется в 3700 долларов (274,6 тысячи рублей) на двоих.

Также известно, что более бюджетный вариант отдыха в пятизвездочном отеле можно найти в городе Мерса-Матрух — номер с видом на бассейн по системе «все включено» стоит 150 долларов (11,1 тысячи рублей), а цена самого дорогого «Экзекьютив Сьют» начинается от 450 долларов за ночь (33,3 тысячи рублей).

«Всем, кто ищет идеальный пляжный отдых — непременно сюда», — отмечают туроператоры и добавляют, что отдых в Египте является более высоким по уровню сервиса, чем, например, в Тунисе.

Ранее россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на популярных российских и зарубежных курортах в середине лета. Так, цена на самые дешевые путевки в Сочи, Анапу и Крым варьируются от 32 до 34 тысяч рублей с перелетом, питанием и проживанием. Среди зарубежных направлений самым доступным оказалась Турция, куда путевка в отель, работающий по системе «все включено», будет стоить около 62 тысяч рублей на двоих.

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