Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отпуска

Эксперты раскрыли новую схему обмана туристов при бронировании отпуска и посоветовали с осторожностью относиться к навязчивым предложениям сфотографироваться с животными. Об этом сообщают «Известия».

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал, что чаще всего мошеннические схемы в настоящее время связаны с коронавирусом и назвал самой распространенной махинацией «овербукинг через положительный ПЦР-тест».

«Когда турист прилетает с сертификатом об отсутствии коронавируса и, конечно же, с отрицательным ПЦР-тестом, люди в белых халатах находят у него "заболевание" или какие-то симптомы, после чего его выдворяют в обсерватор или другой отель», — поделился Шалоносов.

Таким образом, при бронировании путешественником пятизвездочного отеля его отправляют в трехзвездочный или же турист пропускает свой рейс. При этом человеку приходится оплачивать обратный билет самостоятельно, поскольку страховая компания отказывается возмещать убытки из-за отсутствия больничного листа. «Предположения, что турист заболел, не оплачиваются», — говорит эксперт.

Также глава московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев обратил внимание отдыхающих на фотосессии с животными и рассказал, что обычно они проходят по единой схеме. Например, фотограф заставляет туриста взять на руки животное, быстро делает снимок, а затем начинает требовать оплату.

Как рассказал Князев, такую ситуацию можно считать навязыванием услуг или мошенничеством, что запрещено законом «О защите прав потребителей». «То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не назвали цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере», — пояснил специалист.

Специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко подтвердила, что в такой ситуации человек имеет полное право не платить, даже если услуга была оказана. Кроме того, эксперты рекомендовали в подобных ситуациях сразу вызывать полицию и объяснять проблему — полицейские в любой стране будут на стороне туристов.

Ранее в июне россиянам напомнили о способе сэкономить на авиабилетах. Так, уточняется, что молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие могут приобрести билеты по субсидированным тарифам.