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Россиянам назвали способы сэкономить на билетах на поезд

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россияне повально поехали на курорты внутри страны из-за введенных ограничений, что может сказаться на цене билетов на популярные направления для отдыха. О способах сэкономить на железнодорожных путешествиях рассказал агентству «Прайм» руководитель направления «ЖД-билеты» «Туту.ру» Александр Сисев.

Так, Сисев уточнил, что при покупке билета стоит обратить внимание на тип поезда и вагона. Существуют тарифы с фиксированной ценой, где стоимость зависит только от коэффициентов разного времени года и тарифы с динамическим ценообразованием, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест.

«То есть во втором случае цена билета будет расти ближе к дате отправления», — объяснил он.

По словам специалиста, продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления. Сисев отметил, что билеты на самые ажиотажные даты, такие как выходные и праздничные дни, школьные каникулы и летние месяцы, лучше покупать в первые дни и часы начала продаж.

Кроме того, руководитель направления «ЖД-билеты» посоветовал приобретать места на верхних полках ради экономии, а при поездке с ребенком до десяти лет оформлять нижнее место на него. Также эксперт предложил выбирать билеты по невозвратным тарифам — так можно получить скидку от 5 до 20 процентов от обычной стоимости.

Ранее в июне россиянам напомнили о способе сэкономить на авиабилетах. Так, уточняется, что молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие могут приобрести билеты по субсидированным тарифам.

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