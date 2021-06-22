Названы способы сэкономить на отдыхе у моря

Генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов назвал способы, как сэкономить на отдыхе у моря. По словам эксперта, этому поможет аренда не гостиничного номера, а квартиры, комнаты или апартаментов, передает агентство «Прайм».

Специалист отметил, что у частного лица можно снять жилье в пределах 1800-2000 рублей в сутки, кроме того, можно поторговаться. Такой вариант подойдет большой компании или семье. Сэкономить также можно на билетах, если передвигаться на своей машине. Кроме того, наличие кухни в квартире позволит сократить расходы на питание, добавил Кузнецов. По его словам, не обязательно весь отпуск проводить у плиты, но самостоятельная готовка завтрака приятно скажется на бюджете.

Также дешевле обойдется жилье подальше от моря, в два-три раза по сравнению с тем, что предлагается возле пляжа. Перед заселением можно проверить, ходит ли между двумя точками общественный транспорт, тогда получится сэкономить без ущерба для комфорта.

Кузнецов пояснил, что в Крыму отдых получится дороже, чем на курортах Краснодарского края. Если же выбор пал все-таки на российский полуостров, можно поселиться в Курортном, Прибрежном, Солнечной Долине, Николаевке, а из более оживленных мест эксперт порекомендовал обратить внимание на Орджоникидзе и Керчь.

На Кубани экономное жилье можно снять в посёлках Вишнёвка, Магри, Горный Воздух, Архипо-Осиповка, Совет-Квадже, Макопсе, Дедерка, Шепси, если постараться, можно уложиться в 1500 рублей за сутки. Среди «раскрученных» мест специалист посоветовал Ейск, Витязево, Лоо, Кучугуры, Темрюк.

Ранее эксперты назвали места для спокойного отдыха внутри России, которые пока не переполнены отдыхающими. По данным специалистов, туристы, предпочитающие отдыхать изолированно и тихо, чаще всего выбирают пригородные поселки неподалеку от крупных городов. Так, отечественные путешественники бронируют жилье на одну-десять ночей и в среднем тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки.