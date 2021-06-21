Россияне назвали достаточную для отказа от отпуска сумму денег

Россияне рассказали о сумме, за которую они готовы не уходить в отпуск даже раз в год. Об этом сообщает портал «Т—Ж» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, согласно предоставленным данным, наиболее высокую сумму назвали жители Санкт-Петербурга — они готовы отказаться от законного отдыха за 418,3 тысячи рублей в месяц. Для жителей столицы достаточная сумма чуть ниже — 405,1 тысячи рублей.

Также известно о том, что 66 процентов россиян не планируют отдыхать этим летом вообще. Причинами являются отсутствие денег или снижения доходов. При этом те, кто возьмет отпуск, проведут его дома или на даче. Только 13 процентов опрошенных поедут в другие города России, и такое же количество туристов выберут для путешествия курорты Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что россияне массово начали брать кредиты, чтобы отправиться в летний отпуск. Так, в некоторых банках спрос на кредиты вырос до 160 процентов. Средняя сумма одолженных в начале этого летнего сезона средств — 700-800 тысяч рублей, из них около четверти заемщики планируют потратить на отпуск.