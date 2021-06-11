Россиянам напомнили о способе сэкономить на авиабилетах

Россиянам напомнили о возможности приобрести льготные авиабилеты на путешествия внутри страны. О способах выгодно отправиться в путешествие пишет «Т—Ж».

Так, автор публикации рассказал, что молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие могут приобрести билеты по субсидированным тарифам.

Как сообщает издание, такой тип перевозок финансируется государством, чтобы сделать поездки доступнее и поддержать авиакомпании. В частности, такие тарифы предлагаются на отдаленные маршруты, куда возможно добраться только на самолете — в Норильск, Магадан, Салехард и так далее.

Отмечается, что сейчас Минтранс предоставляет субсидии на полеты по четырем ключевым направлениям: на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь и другие российские регионы.

Например, стоимость льготного перелета с багажом по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский составляет шесть тысяч рублей, в то время как самый дешевый билет по стандартному тарифу с ручной кладью стоит почти 13 тысяч рублей.

Уточняется, что молодежь и пенсионеры могут приобрести субсидированные билеты на сайтах авиакомпаний после подтверждения личности и проверки паспортных данных. Представителям остальных категорий необходимо производить оплату в офисе авиакомпании.

Ранее в июне эксперты портала Tourdom рассказали о бюджетном способе улететь в Сочи в июне. Как сказано в статье, некоторые отечественные авиакомпании предлагают недорогие авиабилеты на черноморский курорт стоимостью от одной до трех тысяч рублей. Причем выгодно можно улететь и бизнес-классом — купить билет на обратный рейс авиакомпании «Россия» можно за 3,3 тысячи рублей.