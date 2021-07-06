Стало известно о снижении цен на отдых в Сочи — стоимость размещения в отелях курорта в среднем упала на 10 процентов после введения ограничений на проживание туристов в Краснодарском крае. Об этом заявил глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский, передает портал URA.RU.

«Цены действительно снизились после двух существенных факторов, которые повлияли на спрос — это открытие Турции и введение ограничительных мер со стороны Краснодарского края», — рассказал Уманский и добавил, что потопы, произошедшие в Сочи 5 июля, почти не оказали влияния на продажи путевок.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина также подтвердила, что непогода не оказала влияния на спрос на проживание в гостиницах города. Она уточнила, что из-за катаклизмов снизится поток автотуристов, однако отметила, что ситуация «полностью стабилизируется к выходным».

Ранее, 5 июля, сообщалось, что Сочи начало затапливать. Как уточнялось, в городе заработали сирены, поскольку река Хорота вышла из берегов. Кроме того, из-за непогоды отмечался критический подъем уровня реки Мацеста.

24 июня стало известно, что согласно решению властей Краснодарского края, с 1 июля все туристы будут обязаны предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при заселении в отель. С 1 августа меры ужесточат и туристов начнут пускать в объекты размещения только при наличии сертификата о вакцинации. После заявления региональных властей российские туроператоры сообщили о массовом аннулировании поездок в Краснодарский край.