Эксперты рассказали о трех направлениях для отдыха внутри страны без ограничений

Россиянам рассказали о трех направлениях для отпуска внутри страны, где пока нет ограничений, связанных с пандемией коронавируса. О доступных местах для отдыха сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Специалисты назвали Татарстан самым лояльным регионом по отношению к отечественным туристам — для въезда в республику не нужны справки и ПЦР-тест, а музеи и достопримечательности региона можно посетить в обычном режиме. При этом эксперты добавили, что стоимость трехдневной путевки в Казань составляет 15,9 тысячи рублей на двоих.

Также в список направлений для отдыха, где не введены ковидные ужесточения, вошла Нижегородская область. Уточняется, что при въезде в регион туристам из других городов России не потребуется предъявлять медицинские документы или соблюдать карантин. Цена экскурсионного тура на пять ночей составляет 39 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, специалисты посоветовали путешественникам выбрать для отпуска Волгоград, куда также можно приехать без справок или соблюдения изоляции. Отмечается, что трехдневный вариант пляжного или оздоровительного отпуска в городе обойдется в 16,9 тысячи рублей на двоих.

Ранее в июне эксперты назвали места для отдыха внутри России, которые пока не переполнены туристами. Согласно исследованию, самый дешевый уединенный отпуск можно провести в Николаевке в Крыму (2,2 тысячи рублей в сутки), а самый дорогой — в Листвянке на Байкале (4,5 тысячи рублей за ночь).