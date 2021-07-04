Эксперты назвали способы безболезненно вернуться из отпуска на работу

Эксперты, клинический психолог Михаил Хорс и врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг, назвали способы безболезненно вернуться из отпуска на работу, сообщает RT.

Хорс заявил, что после возвращения из отпуска нужно позволить себе почувствовать стресс, а не стараться от него избавиться. Специалист объяснил, что негативную эмоциональную реакцию дает не сама работа, а появившееся мнение, что деятельность ухудшает жизнь, а сам человек рожден для отдыха.

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Психолог заявил, что после отдыха на работе появится напряженная ситуация. Чтобы с ней справиться, эксперт посоветовал не перегружать себя обязанностями и принять этот непростой период. Зорс призвал разрешить себе на некоторое время пониженную работоспособность и «писать план на день не из десяти пунктов, а из трёх», — добавил он.

При этом Файнзильберг уверен, что для безболезненного возвращения из отпуска на работу нужно так провести отдых так, чтобы соскучиться по офису. Для этого важно «неплохо отдохнуть» и почувствовать заинтересованность к профессиональной деятельности. Психотерапевт призвал войти на работу с позитивным настроем, чтобы поделиться им с коллегами.

Наиболее легко пережить возвращение на работу после отпуска тем сотрудникам, которые ходят на службу не только ради финансовой награды, но и для того, чтобы «получить какое-то моральное наслаждение». Файнзильберг призвал не печалиться из-за закончившегося отдыха и ставить перед собой реальные цели.

«Вообще считается, что человек испытывает чувство счастья и удовольствия от жизни, когда он с удовольствием идёт на работу и когда он с таким же удовольствием возвращается домой. То есть это такая формула радости жизни», — заключил эксперт.

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