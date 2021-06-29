Эксперт рассказала о дополнительном выходном в июле для части россиян

20 июля в некоторых российских регионах объявлен выходным днем. Об этом рассказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она объяснила, что субъекты РФ обладают правом устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни. Некоторые регионы традиционно воспользуются этой возможностью из-за мусульманского праздника Курбан-байрам.

Религиозные праздники не включаются в перечень официальных праздничных дней. Однако, указала эксперт, по мнению региональных властей, в эти дни производительность труда сильно снижается, а расходы бизнеса растут из-за необходимости оплачивать работу в праздник в двойном размере.

25 июня трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос выходных в 2022 году. Планируется, что россияне из-за праздников будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине согласно статье 128 Трудового кодекса РФ. Однако в законодательстве не определены критерии уважительной причины, и работодатель сам решает, что можно считать таковой, а что нет.