В России предложили создать День отмены рабства

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов предложил создать в России новый государственный праздник — День отмены рабства — и отмечать его 3 марта. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником 19 июня (Juneteenth) — день годовщины отмены рабства в штате Техас. Политик подчеркнул, что «великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты».

В начале июня глава Минтруда Антон Котяков заявил об отсутствии необходимости вводить в России дополнительные выходные, так как соответствующих рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб или медиков нет. По его словам, если посмотреть в целом на соотношение количества рабочего времени и нерабочего, то в России достаточно сбалансированная позиция по этому поводу.

В 2020 году все регионы России объявили 31 декабря выходным днем.