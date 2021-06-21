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В России предложили создать День отмены рабства

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов предложил создать в России новый государственный праздник — День отмены рабства — и отмечать его 3 марта. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником 19 июня (Juneteenth) — день годовщины отмены рабства в штате Техас. Политик подчеркнул, что «великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты».

В начале июня глава Минтруда Антон Котяков заявил об отсутствии необходимости вводить в России дополнительные выходные, так как соответствующих рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб или медиков нет. По его словам, если посмотреть в целом на соотношение количества рабочего времени и нерабочего, то в России достаточно сбалансированная позиция по этому поводу.

В 2020 году все регионы России объявили 31 декабря выходным днем.

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