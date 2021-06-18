Байден подписал закон о празднике в честь отмены рабства

Президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником 19 июня (Juneteenth) — день годовщины отмены рабства в штате Техас. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Мне особенно приятно, что мы выступили вместе как демократы и республиканцы, чтобы вспомнить этот день при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе. Я надеюсь, что это начало перемен в наших отношениях друг с другом», — заявил американский лидер.

Политик подчеркнул, что «великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты».

Ранее Сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы учредить на федеральном уровне праздник 19 июня (Juneteenth) — день годовщины отмены рабства в штате Техас. Законопроект, предложенный демократами, будет далее рассмотрен в Палате представителей, в верхней палате парламента не нашлось тех, кто выступал бы против него.

Как сообщалось в начале текущего года, американский Минфин при администрации нового президента Джо Байдена решил вернуться к идее поместить на 20-долларовую банкноту портрет темнокожей женщины — активистки Гарриет Табмен (1822-1913), которая боролась за освобождение рабов в США.