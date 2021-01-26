США захотели поместить на доллары темнокожую женщину

Американский Минфин при администрации нового президента Джо Байдена решил вернуться к идее поместить на 20-долларовую банкноту портрет темнокожей женщины — активистки Гарриет Табмен (1822-1913), которая боролась за освобождение рабов в США. На купюре она должна заменить седьмого президента США Эндрю Джексона (1767-1845). Об этом пишет Financial Times.

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Об идее разместить портрет Табмен на 20-долларовой банкноте говорили еще в 2016 году во времена президентства Барака Обамы. Предполагалось, что купюру выпустят к 2020-му году — столетию с момента наделения американских женщин избирательными правами. Однако с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа идею отложили в долгий ящик.

«Этот шаг [решение поместить портрет Гарриет Табмен на одну из банкнот США] говорит о культурном сдвиге, который происходит в Вашингтоне вместе со сменой администрации президента», — отмечает газета.

Гарриет Табмен известна тем, что, сама сбежав из рабства, организовала более 10 миссий по спасению порабощенных людей и в конечном итоге смогла освободить около 70 человек. Для этого использовалась тайная система для организации побегов рабов и их переправки в северные Штаты с рабовладельческого Юга, известная как Подземная железная дорога.