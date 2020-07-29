Российские деньги резко перестали подделывать

Количество выявленных поддельных российских денег во втором квартале текущего года сократилось на треть по сравнению с первым. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка России.

С января по март найдено 11 279 фальшивых банкнот, а с апреля по июнь — 7725. Купюры резко перестали подделывать на фоне пандемии коронавируса. Также до исторического минимума опустилось число найденных подделок иностранных купюр — 344. Это на 26,6 процента меньше, чем в первом квартале. Подавляющее большинство из них, 306 банкнот, — доллары США.

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Чаще всего подделки находили в Центральном федеральном округе (4229), Северо-Западном федеральном округе (1362) и Южном федеральном округе (705).

Любимой купюрой для фальшивомонетчиков стали пять тысяч, найдено 6155 банкнот. Далее идут тысячные купюры (1191) и двухтысячные (206). Меньше всего — три — найдено банкнот достоинством 50 рублей. Также найдены 58 фальшивых монет в 10 рублей и четыре монеты в 5 рублей.

Ранее ЦБ сообщал, что число находящихся в обращении в России металлических денег достигло исторического максимума в 68,2 миллиарда монет. Количество бумажных купюр выросло до 6,613 миллиарда.