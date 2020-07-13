Центробанк ответил на идею деноминации рубля

Идея деноминации рубля не имеет под собой оснований и не рассматривается. Таким образом на сообщения СМИ ответила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Выступая в Совете Федерации она отметила, что с номиналами купюр в настоящее время, по ее мнению, все в порядке. В свою очередь спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указала, что считает разговоры о возможной деноминации российской валюты абсолютной провокацией.

Материалы по теме Спаси или сохрани Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе?

О целесообразности вычеркивания нулей из российской валюты заговорили после публикации в газете «Ведомости», где известный аналитик Александр Разуваев рассказал о плюсах такого шага.

По его мнению, власти должны пойти на такой шаг из-за рекордного объема наличности на руках у населения, что говорит о росте теневой экономики и уходе компаний и граждан от налогов. Кроме того, он посчитал, что курс доллара в 70 копеек поспособствует большему доверию к российской валюте.

Другие эксперты не поддержали Разуваева, напомнив, что инициатива вызовет панику у населения и заставит людей скупать доллары. Кроме того, выпуск новых банкнот и перенастройка всего оборудования, связанного с расчетами в рублях, приведет к существенным расходам, которые сложно оценить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!