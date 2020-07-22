Металлические деньги в России побили рекорд

Число находящихся в обращении в России металлических денег побило рекорд, достигнув 68,2 миллиарда монет. С начало года оно выросло на 0,5 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Больше всего в обращении десятикопеечных монет — 37 процентов от общего количества. Далее идут монета номиналом в один рубль (13 процентов), одна копейка и 50 копеек (по 11 процентов). У монеты в десять рублей доля 10 процентов.

Монета достоинством пять копеек занимает 8 процентов, два рубля достигли 6 процентов, а меньше всего пятирублевок — 4 процента.

В общей сложности в российской экономике обращаются металлические деньги на 108,8 миллиарда рублей — это на 1,9 миллиарда больше, чем полгода назад.

Бумажных денег также стало больше — на 7,5 процента. В количественном выражении их 6,613 миллиарда купюр, а в денежном — 12,322 триллиона рублей. До этого Центробанк сообщал, что объем наличных денег в стране на 1 июля достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей. Только за прошлый месяц он вырос на 3,5 процента.

Такая тенденция заставила экспертов задуматься о возможности новой деноминации в России, однако глава ЦБР Эльвира Набиулина категорически отвергла такую вероятность.