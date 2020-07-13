Матвиенко прокомментировала слухи о деноминации рубля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает абсолютной провокацией слухи о деноминации рубля. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 июля.

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«Сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес», — прокомментировала она данные в СМИ.

Ранее в понедельник глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что идея деноминации рубля не имеет под собой оснований и не рассматривается. По ее словам, с номиналами купюр в настоящее время все в порядке.

О плюсах вычеркивания нулей из российской валюты ранее высказался аналитик Александр Разуваев. Он считает, что такой шаг поможет в борьбе с теневой экономикой. Эксперт отметил, что замена рубля обойдется не слишком дорого, а заплатит за него не бюджет, а Центробанк.

В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев полагает, что деноминация рубля в нынешних экономических условиях спровоцирует панику у населения и заставит людей скупать доллары. Однако он согласился с тем, что деноминация нужна.

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