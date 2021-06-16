В США появится новый праздник в честь отмены рабства

Сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы учредить на федеральном уровне праздник 19 июня (Juneteenth) — день годовщины отмены рабства в штате Техас. О том, что памятную дату теперь будут праздновать всей страной, сообщает NBC News.

Законопроект, предложенный демократами, будет далее рассмотрен в Палате представителей, в верхней палате парламента не нашлось тех, кто выступал бы против него.

«Хотя все еще кажется странным, что федеральные служащие получат выходной за счет налогоплательщиков, чтобы отпраздновать конец рабства, ясно, что обсуждать это в Сенате уже нет желания», — заявил, поддержав предложение, сенатор-республиканец Рон Джонсон. В прошлом году, во время протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда он и его соратники по партии заблокировали такую же инициативу.

Праздник известен большинству американцев и уже официально признан большинством штатов по отдельности: его отмечают в 47 штатах и округе Колумбия. В этот день в 1865 году генерал сил Севера Гордон Грейнджер провозгласил отмену рабства в Техасе. В этом штате праздник 19 июня существует уже более 40 лет.

Как сообщалось в начале текущего года, американский Минфин при администрации нового президента Джо Байдена решил вернуться к идее поместить на 20-долларовую банкноту портрет темнокожей женщины — активистки Гарриет Табмен (1822-1913), которая боролась за освобождение рабов в США.