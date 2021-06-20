Путин рассказал о продлении выплат медработникам на фоне COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, будут продолжены. Об этом глава государства заявил в своем обращении с поздравлением работников сферы здравоохранения с их профессиональным праздником, передает РИА Новости.

По его словам, соразмерная нагрузке и ответственности оплата труда медработников является важнейшим вопросом. «В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестер, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом», — рассказал Путин.

Глава государства добавил, что всего специальные выплаты в России уже получили почти 1,2 миллиона работников здравоохранения, на что было выделено более 350 миллиардов рублей.

Во время выступления Путин также пообещал отладить и внедрить в стране новую модель оплаты труда работников здравоохранения. Он заявил, что новая система оплаты труда будет будет предусматривать единый во всех регионах размер базового оклада, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.