Путин пообещал внедрить новую модель оплаты труда работников здравоохранения

Президент России Владимир Путин пообещал отладить и внедрить в стране новую модель оплаты труда работников здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин, поздравляя медработников с профессиональным праздником, отметил, что их благородный и напряженный труд должен справедливо и достойно оплачиваться. По его словам, новая система оплаты труда будет будет предусматривать единый во всех регионах размер базового оклада, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Глава государства также подчеркнул, что отлаживаться и внедряться современная модель будет в диалоге с работниками сферы здравоохранения и с опорой на предложения российского медицинского сообщества.

Ранее Владимир Путин призвал жителей страны привиться от коронавируса. С таким обращением к гражданам он выступил в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая России». «Еще раз напоминаю, что прививаться — лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — заявил глава государства.