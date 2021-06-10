Минтруд заявил об отсутствии необходимости в дополнительных выходных

Необходимости вводить в России дополнительные выходные в отсутствие соответствующих рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб или медиков нет, заявил «Известиям» глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, если посмотреть в целом на соотношение количества рабочего времени и нерабочего, то в России достаточно сбалансированная позиция по этому поводу, и необходимости введения дополнительных выходных дней без рекомендаций санэпидслужб или медиков нет. Так министр ответил на вопрос о вероятности появления в России каникул в мае, наподобие новогодних.

Котяков отметил, что длинные новогодние каникулы в стране определены российскими традициями рождественских каникул. При этом если в России будет приниматься решение сделать 31 декабря входным днем на постоянной основе, то это сделают за счет уже существующего количества выходных дней, без его увеличения, сказал министр.

Ранее в Роструде напомнили, что у россиян будут длинные выходные — с 12 по 14 июня включительно. Это связано с Днем России, который отмечают 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.