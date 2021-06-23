Россиянам назвали способ уйти в отпуск на целый год

Работник может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине согласно статье 128 Трудового кодекса РФ. На это агентству «Прайм» указала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она уточнила, что в законодательстве не определены критерии уважительной причины, и работодатель сам решает, что ей можно считать, а что — нет. Также эксперт отметила, что отпуск до года «за свой счет» может быть представлен для государственных и муниципальных служащих, а для остальных работников продолжительность отпуска определяется работодателем.

Иванова-Швец предупредила, что работник во время такого отпуска не только не получает зарплату, но у него не накапливается время очередного отпуска.

18 июня эксперт университета «Синергия» Наталия Пшеничникова напомнила россиянам, когда лучше идти в отпуск и назвала самыми невыгодными месяцами для отдыха январь и май из-за большого количества праздников в этот период. Специалист утончила, что лучше всего отправляться в путешествие, когда все пять дней недели рабочие. Так, дни отпуска не будут выпадать на уже существующие выходные дни. Кроме того, невыгодно планировать свою поездку на февраль, поскольку этот месяц самый короткий. Пшеничникова также добавила, что не стоит брать отпуск перед увольнением. Он имеет только одно преимущество — отсутствие обязанности отрабатывать две недели.

В марте в Фонде социального страхования (ФСС) назвали максимальную стоимость одного больничного дня в России. По данным ФСС, она составляет 2434 рубля. Минимальная сумма при этом всего 426 рублей, сказала замглавы фонда Татьяна Лотоцкая. Она напомнила, что оплата больничного зависит от дохода работника за два предыдущих года.