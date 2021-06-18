Россиянам назвали самое выгодное время для отпуска

Эксперт университета «Синергия» Наталия Пшеничникова напомнила россиянам, когда лучше идти в отпуск и назвала самыми невыгодными месяцами для отдыха январь и май из-за большого количества праздников в этот период. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Специалист утончила, что лучше всего отправляться в путешествие, когда все пять дней недели рабочие. Так, дни отпуска не будут выпадать на уже существующие выходные дни. Кроме того, невыгодно планировать свою поездку на февраль, поскольку этот месяц самый короткий.

Пшеничникова также добавила, что не стоит брать отпуск перед увольнением. Он имеет только одно преимущество — отсутствие обязанности отрабатывать две недели.

Вдобавок эксперт отметила, что в некоторых случаях нецелесообразно уходить в неоплачиваемый отпуск. Это связано с тем, что во время отдыха «за свой счет» работник временно лишается заработка и оплаты больничных, а если период такого отпуска превышает 14 дней, то он не включается в стаж работы.

Ранее, 17 июля, стало известно о том, что россияне массово начали брать кредиты, чтобы отправиться в летний отпуск. Так, в некоторых банках спрос на кредиты вырос до 160 процентов. Уточняется, что люди берут эти деньги, чтобы заранее оплатить отпускные расходы.