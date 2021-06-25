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В России одобрили перенос выходных в 2022 году

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В России трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос выходных в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Было предложено перенести выходные с 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими днями, на 3 и 10 мая.

«Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта», — сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Выходными в 2022 году станут дни с 31 декабря по 9 января, 23 февраля, 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая. Также с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине согласно статье 128 Трудового кодекса РФ. Однако в законодательстве не определены критерии уважительной причины, и работодатель сам решает, что можно считать таковой, а что нет.

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