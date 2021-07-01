Россияне раскрыли способы взглянуть на свой город глазами туриста

Россияне поделились своим мнением о туризме в собственных городах проживания. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно предоставленным данным, у 78,8 из 100 процентов опрошенных иногда возникает желание взглянуть на свой регион глазами путешественника. Для этого большинство из них готовы изучить главные достопримечательности вблизи от дома, а также посетить кафе или рестораны, которые чаще всего пользуются спросом именно среди туристов.

Кроме того, участники опроса раскрыли другие способы узнать свой город с новой стороны. 75 процентов из них озвучили желание снять номер в местном отеле с целью сменить обстановку. Отмечается, что доля подобных бронирований с начала 2021 года составляет 13 процентов. Большинство из них приходится на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи.

Многим респондентам почувствовать себя туристами дома помогают походы в музеи — 73,2 процента ответили, что готовы посетить культурный центр именно с этой целью. Более того, 70 процентов отправились бы на обзорную экскурсию, чтобы посмотреть на привычный город глазами путешественников.

В июне в рамках исследования OneTwoTrip россияне выбрали лучшие места для отпуска летом. Так, 94 процента опрошенных хотели бы отправиться на море. При этом 64,4 процента указали, что рассматривают для этого заграничные направления, а 35,6 процента — российские.