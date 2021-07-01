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Россияне рассказали о проблемах во время отсутствия в квартире

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Фото: АГН «Москва»

Россияне рассказали о проблемах, возникавших во время их отсутствия в квартире. Так, самой частой неприятностью стало затопление от соседей сверху, второй в процентном отношении — ограбление со взломом. Такие данные приводятся в исследовании компании «Delta Системы безопасности», сообщает РИА Новости.

Менее половины респондентов (48 процентов) никогда не сталкивались с проблемами во время отъезда. 34 процента отметили затопление квартир, 22 процента — инциденты с грабителями, 17 процентов заявили, что в их жилище незаконно проникали третьи лица, но это закончилось лишь испугом. У восьми процентов опрошенных в квартирах произошел пожар, у трех процентов — утечка газа.

Более половины россиян просят друзей, родственников или соседей проверять, что происходит на их жилплощади во время отсутствия. 34 процента хотят, чтобы это происходило не реже нескольких раз в неделю, 31 процент — ежедневно. 26 процентов уверены, что достаточно проверки раз в неделю, а 9 процентов — раз в несколько недель.

При этом жильцы многоквартирных домов не доверяют консьержам, только 4 процента полагают, что их присутствие в подъезде защитит жилье. 10 процентов считают их работу не лишней, но отмечают, что наемный сотрудник не будет с должным вниманием относиться к безопасности недвижимости, 42 процента считают, что он не может обеспечить ее вообще.

Охранный комплекс в доме также не является стопроцентной гарантией отсутствия неприятностей во время отъезда, добавляют участники опроса. 31 процент признался, что все равно просит знакомых и близких проверять квартиру, 46 процентов доверяют установленной сигнализации, но не могут избавиться от опасений и боятся непредвиденных обстоятельств. Только 23 процента в этом случае полностью спокойны за свое имущество и без тревог уезжают в отпуск, заключили авторы исследования.

Ранее частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова рассказала, что опечатка в договоре купли-продажи может привести к тому, что покупатель лишится квартиры. По словам Анисимовой, иногда ошибки переходят в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Их делят на два вида: технические и реестровые. Ошибки в документах нужно обязательно исправлять, подчеркнула риелтор.

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