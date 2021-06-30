России предрекли падение спроса и цен на жилье

По итогам июня 2021-го в России, вероятно, будет зафиксирован всплеск спроса на ипотечные кредиты, но затем спрос на жилье начнет сокращаться и, как следствие, начнут снижаться цены. Такое мнение в беседе с агентством Regnum высказал доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев.

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Как отметил эксперт, после завершения программы льготной ипотеки на прежних условиях (с 1 июля ставка увеличится до семи процентов, предельная сумма кредита составит три миллиона рублей) спрос на кредиты начнет постепенно падать. В крупнейших городах с наиболее дорогим жильем, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, льготная ипотека будет играть все меньшую роль, предрек Ермолаев.

«Поэтому — при прочих неизменных условиях (как, например, отсутствие катаклизмов на финансовых рынках и сохраняющееся доверие к банковской системе) — спрос на жилье будет снижаться, а чуть позже — и цены. Это было в 2009, 2015 годах, будет и в 2021 году», — заключил экономист.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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