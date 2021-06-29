Эксперт предрек снижение цен на жилье в некоторых регионах России

В ближайшие три-шесть месяцев в России снизятся темпы роста стоимости жилья, а в некоторых регионах возможна плавная коррекция ценников. Речь идет о локациях, где рынки недвижимости сильно перегрелись из-за ажиотажного спроса, заявил агентству Regnum координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Алексей Поплавский.

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По мнению эксперта, официальные цены продажи жилья будут оставаться стабильными, но девелоперы начнут активно предлагать покупателям скидки и проводить различные акции, в том числе предусматривающие покупку квартир в рассрочку. «При прочих равных наиболее стабильными цены будут в Москве и Санкт-Петербурге», — указал Поплавский.

Он также высказался о возможных последствиях изменения условий программы льготной ипотеки. Резкое сокращение суммы кредитов (лимит с 1 июля составит 3 миллиона рублей) понизит спрос на ипотеку в больших городах, спрогнозировал экономист. «Это окажет понижающее воздействие на усредненные показатели ипотечного рынка в целом по стране», — заключил он.

Ранее в июне директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что снизить цены на жилую недвижимость в России можно за счет создания благоприятных условий ведения строительного бизнеса и устранения коррупционной составляющей в строительной сфере.

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