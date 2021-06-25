Раскрыты уловки продавцов квартир

Осмотр квартиры на вторичном рынке должен снять все риски для покупателя, но на самом деле это не так. Есть несколько уловок, на которые идут собственники жилья, чтобы скрыть его недостатки. Такие приемы раскрыли эксперты инвестиционной компании Garnet, соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, при визуальном осмотре недвижимости скрыть можно многое. «Например, если нужно скрыть плохой запах в квартире, то собственники часто начинают делать к просмотру ванильные пироги, варить кофе или малиновое варенье. Это позволяет замаскировать неприятные запахи», — указали они.

Скрывать минусы жилья владельцам помогают риелторы. Они могут попросить продавцов с плохим характером не присутствовать на просмотре. Если этого не сделать, то такие хозяева могут и «послать» потенциальных покупателей, которые, например, укажут на какие-то недостатки квартиры.

Порой собственники пытаются скрыть плохое состояние труб с помощью неоткрывающихся шкафчиков. «Конечно, действительно заинтересованный покупатель всегда найдет возможность осмотреть объект полностью, — подчеркивают эксперты. — Так, всегда можно пойти в управляющую компанию за информацией о состоянии труб, о состоянии крыши. Можно найти информацию в чатах жителей». В Garnet также рекомендуют покупателям искать районных риелторов, которые хорошо знают каждый дом в определенной локации.

Ранее россиянам отсоветовали покупать квартиры с перепланировкой, которую невозможно узаконить. Эксперты отметили, что в России может быть принят закон, запрещающий продажу жилья с несогласованными изменениями. Он уже действует в некоторых странах, например, в Казахстане.

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