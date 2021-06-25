Определены районы Москвы с высокодоходным жильем

Для сдачи в аренду квартиры выгоднее всего покупать в поселениях Новой Москвы Марушкинское и Воскресенское — там их доходность достигает 6 процентов годовых, а срок окупаемости не превышает 16 лет и семи месяцев. Столичные районы с высокодоходным жильем определили аналитики портала «Мир квартир», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Для расчетов были взяты средние арендные ставки по районам. Предполагалось, что квартиры сдаются круглый год. Эксперты вычислили годовой доход собственника и сопоставили его со средними ценами квартир на вторичном рынке. Квартплата, расходы на ремонт, закупку техники, рекламу и комиссии агентам в расчет не принимались.

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Выяснилось, что выгоднее всего заниматься арендным бизнесом в Новой Москве, в поселениях Марушкинское, Воскресенское, Новофедоровское, Кокошкино, Кленовское и Михайлово-Ярцевское — там среднестатистическая съемная квартира приносит от 5,3 до 6 процентов годовых.

Из районов старой Москвы лучшие для арендодателей — Молжаниновский и Обручевский (доходность квартир на уровне 5,7 процента годовых), Рязанский (5,4 процента) и Ново-Переделкино (5,3 процента). У всех них период окупаемости квартир не превышает 19 лет.

Невыгодно покупать жилье для сдачи в аренду в Тверском районе, в Хамовниках, на Арбате и Якиманке, в Замоскворечье и Мещанском районе — там доходность квартир составляет не более 3 процентов. «В четырех московских районах — Тверском, Хамовниках, Якиманке и Арбате — срок окупаемости квартир при постоянной сдаче в аренду составит более 40 лет! В то время как средний по Москве срок — 26,8 лет», — указывают аналитики.

Средний показатель доходности арендного бизнеса по всем районам Москвы — 3,7 процента. В прошлом году средняя столичная квартира приносила 4,5 процента годовых. Доходность сократилась из-за роста стоимости квартир и падения арендных ставок.

Ранее сообщалось, что ставки аренды жилья в России за последний год, по сравнению с показателями весны 2020-го, в среднем снизились почти на 15 процентов. Весной 2021-го снять квартиру в среднем по стране можно было за 23 тысячи рублей, а в 2020-м ставка была выше — 27 тысяч рублей в месяц.

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