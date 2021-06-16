В Москве нашли самые дешевые съемные комнаты

Самая дешевая комната в старой Москве (без учета присоединенных территорий) сдается за 11 тысяч рублей в месяц. Она расположена в двухкомнатной квартире восьмиэтажного кирпичного дома на проспекте Буденного, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Шоссе Энтузиастов» (район Соколиная гора), следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы наши в Москве самые доступные комнаты в аренду. Все попавшие в рейтинг лоты расположены в пешей доступности от станций метро, меблированы и укомплектованы бытовой техникой. Победителем стал объект арендной стоимостью 11 тысяч в месяц — это 16-метровая комната в 45-метровой квартире на востоке города.

Материалы по теме Теперь дороже. Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье? «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен?

На втором месте — лот стоимостью 12 тысяч рублей в месяц. Это комната площадью 22 квадратных метра в четырехкомнатной квартире в кирпичной пятиэтажке на улице Михайлова, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Окская» (Рязанский район). Третья позиция досталась комнате в «двушке» на втором этаже пятиэтажного панельного дома на Щелковском шоссе, в 12 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (район Гольяново). Арендная стоимость — 13 тысяч рублей в месяц. Комната изолированная, в ней два дивана, шкаф, бытовая техника.

Четвертую и пятую строчки списка заняли объекты в районах Печатники и Отрадное, сдаваемые по ставкам 14 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что ставки аренды жилья в России за последний год, по сравнению с показателями весны 2020-го, в среднем снизились почти на 15 процентов. Весной 2021-го снять квартиру в среднем по стране можно было за 23 тысячи рублей, а в 2020-м ставка была выше — 27 тысяч рублей в месяц. Аналитики заявили, что падению стоимости аренды жилья поспособствовало сокращение ставок по ипотеке: многие из тех, кто ранее снимал квартиры, предпочли купить собственные. Кроме того, часть арендаторов переехали из квартир в частные дома.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru