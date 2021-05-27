Россияне бросились скупать дома на колесах

В России растет спрос на автодома — граждане, прежде ездившие отдыхать за границу, бросились покупать и арендовать фургоны для путешествий по стране. Обо этом пишет «Российская газета».

Путешествия в домах на колесах называются караванингом, сообщил изданию руководитель отдела продаж компании «Яхты на колесах» Григорий Бондарь. По его словам, спрос на автодома стабильно рос на протяжении последних лет. «Но прошлый год показал ошеломляющую активность», — добавил глава компании «Туринкарс Раша» Максим Мигунов.

По данным экспертов, ставка аренды дома на колесах — от 8 тысяч до 17 тысяч рублей в сутки. Высокая цена оправдывает себя — жильцам не нужно тратиться на ночевки в отелях, можно самим готовить еду. При этом в России серийное производство автодомов отсутствует, в основном их ввозят из Европы через Белоруссию. В 2020-м завезти машины не позволили закрытые границы, а теперь автодомов просто нет у европейских продавцов. Заказать новый можно только на 2023 год. Подержанные машины между тем скупили сами европейцы.

Автодома, сделанные частным образом в России, можно купить по цене от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Качественный зарубежный фургон обойдется в 7-15 миллионов рублей. Покупают автодома на 90 процентов представители из регионов России, а берут в аренду в основном жители Москвы, потому что им негде парковать такие машины.

Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие караванинга в России, но одновременно придется серьезно развивать инфраструктуру, подчеркивают они: стоянок, мест для заправки автодомов уже не хватает.

В 2019 году одна из московских фирм сделала дом на колесах из автомобиля Lada Granta FL. В жилом модуле установлены кухня с раковиной и плитой с одной конфоркой, газовый баллон на пять килограммов, душ и биотуалет, 70-литровый бак для чистой воды, система нагрева воды, автономный отопитель и диван-кровать, рассчитанный на двух человек. Стоимость автодрома тогда оценивали в 1,15-1,8 миллиона рублей.

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