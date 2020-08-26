Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

Россияне в июле и первой половине августа стали путешествовать более бюджетно, однако количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «МТС Банка».

В июле 2020 года на фоне пандемии коронавируса количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16 процентов год к году, а в августе — уже на 25 процентов. В то же время значительно уменьшился средний чек — на 33 процента в июле и на 44 процента в августе.

Похожая ситуация наблюдается и в отелях, где прирост транзакций в июле текущего года составил 13 процентов и 21 процент в августе. При этом средний чек также сократился, но не так сильно, как при покупке туров: на 17 процентов в июле и на 9 процентов в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Также указывается, что этим летом казался особенно востребован прокат автодомов: в июле количество транзакций в этой категории выросло в семь раз, в августе — в 4,7 раза. Продажи ж/д и авиабилетов практически вышли на уровень 2019 года. Так, число транзакций по билетам на поезда в июле уступает прошлому году всего на 2 процента, а в августе — на 6 процентов. По авиабилетам в июле также произошло незначительное снижение на 1 процент, а в августе уже на 17 процентов.

Однако средние чеки на поездки по железной дороге выросли в июле на 3 процента и на 9 процентов в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал значительное удешевление — на 30 процентов в июле и на 24 процента в августе год к году.

Кроме того, выяснилось, что часть россиян отказалась от дальних поездок и путешествует только на небольшие расстояния или проводит время на даче, о чем говорит рост числа продаж билетов на электрички в июле на 10 процентов. Однако в августе показатели вернулись на уровень прошлого года.

Ранее сообщалось, что многие российские туристы изменили отношение к отпуску после пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. Так, 24,3 процента участников опроса заявили, что вспышка инфекции серьезно повлияла на их желание путешествовать. Еще 22,4 процента отметили, что пока не поняли, изменилось ли что-то для них ввиду сложившихся обстоятельств, а 53,3 процента сообщили, что планируют поездки как и прежде.